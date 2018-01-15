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Evinin önünde ölü bulundu

Hakan ÇEMİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yanlız yaşayan Yusuf Şengöz (63) evinin önünde temizlik işçileri tarafından ölü bulundu

15 Ocak 2018 16:30

Hakan ÇEMİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yanlız yaşayan Yusuf Şengöz (63) evinin önünde temizlik işçileri tarafından ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay bugün İlkadım İlçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde çöpleri toplayan temizlik işçileri yanlız yaşayan Yusuf Şengöz\'ü evinin önünde yerde hareketsiz halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri Şengöz\'ün öldüğünü tespit etti. Polisin olay yerinde yaptığı incemele, ardından alkollü olduğu öne sürülen Şengöz\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis soruşturma başlatırken Şengöz\'ün kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla belirleneceği kaydedildi.

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