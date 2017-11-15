Evinin önünde ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 30 yaşındaki Mehmet Bulut öldü.

Olay, gece saatlerinde Çimentepe Mahallesi 598 Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Bulut\'un evinin önünde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bulut\'un öldüğünü belirledi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Mehmet Bulut\'un cesedi savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.