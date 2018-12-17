Evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi vurdu (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kütahya\'da geceleyin, pencereden av tüfeğiyle ateş ederek evinin önünde bulunan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş.\'yi (16) yaralayan Sezai K. ile evinde misafir olarak kalan Mustafa Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Sezai K.\'nın ifaodesinde yaralanan kişilerle daha önceden aralarında husumet bulunduğunu, geceleyin bu kişilerin taş atarak evinin camını kırdıklarını, kendisinin de onları korkutmak amacıyla tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Mustafa Ç., Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Sezai K. ise adliyeye sevk edildi. Sezai K. da, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



