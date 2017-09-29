Evinin önünde eşiyle konuşan adamı öldürdü

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde fırında çalışan 39 yaşındaki Ferit Ali Karaüç, evinin önündeki caddede yürüme engelli eşi 28 yaşındaki C.K. ile konuşan 39 yaşındaki Murat Ünaldı\'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde çalıştığı fırının üst katındaki dairede oturan Ferit Ali Karaüç, evden çıkan eşi C.K.\'nin nereye gittiğini kontrol etmek için pencereden aşağı baktı. Eşini evinin önündeki kaldırım üzerinde Murat Ünaldı ile konuşurken gören Karaüç, koşarak aşağı indi. Ferit Ali Karaüç, fırından aldığı ekmek bıçağını eşiyle konuşmayı sürdüren Ünaldı\'nın göğsüne sapladı. Ünaldı, göğüs kafesinin sol kısmına aldığı darbeyle kanlar içinde yere düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Ferit Ali Karaüç ile eşi C.K.\'yı Ünaldı\'nın başında beklerken buldu. Ferit Ali Karaüç, elindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. C.K. da ifadesi alınmak üzere eşiyle birlikte emniyete götürüldü.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murat Ünaldı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ünaldı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Ferit Ali Karaüç\'ün sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı, Karaüç\'ün çalıştığı fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ferit Ali Karaüç\'ün fırından aldığı ekmek bıçağıyla dışarı koştuğu, ardından da eşiyle konuşan Ünaldı\'ya bıçağı sapladığı görülüyor. Kanlar içinde yere düşen Ünaldı, başka bir bıçak darbesi almamak için saldırıyı sürdüren Ferit Ali Karaüç\'e ayaklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Bu sırada Ferit Ali Karaüç\'ün, Ünaldı\'ya elindeki bıçağı sallayarak bağırdığı görülüyor.

\'YAPTIĞINI BEĞENDİN Mİ?\'

Olayın kıskançlık yüzünden meydana geldiğini söyleyen bir görgü tanığı, C.K.\'nın kocasına, \"Ben sana \'boşanalım\' demedim mi? Yaptığını beğendin mi?\" diye bağırdığını öne sürdü.

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