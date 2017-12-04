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Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar evinin önünde göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü

04 Aralık 2017 02:31

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar evinin önünde göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay akşam saatlerinde, Serdivan Vatan Mahallesi Sultan Sokak\'ta meydana geldi. Cevdet Acar evinin önünde tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Cevdet Acar\'a ilk müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Cevdet Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cevdet Acar\'ı bıçaklayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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