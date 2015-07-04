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Dünya

Evinin kilerinden tank çıktı!

Belediye başkanı, evden tank çıkmasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, yaşlı adamın insanların içinde tankı kullanırken görüldüğünü söyledi

04 Temmuz 2015 21:40

Almanya'nın Heikendorf kasabasında, yaşlı bir emeklinin kilerinden II. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir tank çıktı.

1943 yapımı Panter adıyla bilinen zırhlı muharebe aracı, 78 yaşındaki Alman’ın evinden 20 asker tarafından dokuz saatlik bir çalışma sonucu çıkarıldı. Evde yapılan aramada uçaksavar, torpido ve başkaca silahlar da bulundu.

İngiliz The Mirror’ın Alman Der Tagesspiegel’e dayandırdığı habere göre; savcılar, yaşlı Alman’ın savaş silahları denetim yasasını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.

Kasabanın belediye başkanı Alexander Orth, evden tank çıkmasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, yaşlı adamın insanların içinde tankı kullanırken görüldüğünü söyledi.

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