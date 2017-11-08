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Evinin kapı eşiğinde oturan Güler tezyeye bank istediler başkan kırmadı

  İSTANBUL,(DHA) MALTEPE  Belediye Başkanı Ali Kılıç, kendisine gelen bir tweet mesajıyla bank talebini karşıladığı 78 yaşındaki Maltepeli Güler Soytekin’in yüzünü güldürdü

08 Kasım 2017 13:06

 

İSTANBUL,(DHA) MALTEPE  Belediye Başkanı Ali Kılıç, kendisine gelen bir tweet mesajıyla bank talebini karşıladığı 78 yaşındaki Maltepeli Güler Soytekin’in yüzünü güldürdü.

Sosyal medya üzerinden vatandaşların taleplerini de takip eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emre Duman’ın talebi üzerine Yalı Mahallesi Karaağaç sokağın sevilen ismi 78 yaşındaki Güler Soytekin’in yüzünü güldürdü. Üniversite öğrencisi Emre Duman’ın Twitter üzerinden gönderdiği, “Karaağaç sokağa sokağımızın yaşlılarından Güler teyzemiz için bir bank istiyoruz başkanım. Şimdiden ilginize teşekkürler...” mesajına dönüş yapan Başkan Kılıç, “Bana bir iletişim numarası yazarsanız Güler teyzemizin yüzünü güldürelim” diye cevap verdi.  Bu mesajlaşmadan birkaç saat sonra Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, isteği yerine getirilen Güler Soytekin’in mutluluğu gözlerinden okundu.

“MAHALLENİN MANEVİ MUHTARIYIM”

Emekli Başebe Güler Soytekin, 30 yıldır Maltepe’de yaşıyor. Şu an yaşadığı Yalı Mahallesi’ne 15 yıl önce taşınan ve mahalle halkınca çok sevilen  Güler Soytekin,  “Allah Emre oğlumdan ve sizlerden razı olsun. Uzun zamandır bu bankı istiyordum. Çünkü biz bu sokakta bir araya geliyoruz. Dostlarımızla, komşularımızla vakit geçiriyoruz. Sohbet ediyoruz. Bu bankı sokaktan geçerken soluklanmak isteyen tüm mahalle sakinleri için istedim. Teşekkür ederim” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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