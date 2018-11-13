Evinin duvarına yuva yapan arıların saldırısına uğradı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Palu ilçesinde evinin duvarına yuva yapan arıları süpürge ile çıkarmak isteyen Mehmet Karakaş (46), arıların saldırısına uğradı. Karakaş, kaçarak arılardan kurtuldu. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Palu ilçesi Karşıbahçeler Mahallesi\'nde yaşayan Mehmet Karakaş, evinin duvarına yuva yapan arıları, çocuklarına zarar vermesin diye süpürge ile çıkarmak istedi. Karakaş, elindeki süpürgeyle duvara vurdu. Bu sırada arılar yuvalarından çıkarar Mehmet Karakaş\'a saldırdı. Birçok yerinden arı sokan Karakaş, koşarak kendisini kurtardı. Mehmet Karakaş\'ın bir yakını olayı cep telefonuyla görüntüledi.

Evinin duvarına yuva yapan arıların kendisini rahatsız ettiğini belirten Karakaş, \"Evimizin duvarında arılar yuva yapmıştı. Ben de süpürge ile yuvalarından çıkarmak istedim. Çıkarmak istediğim eşek arıları bir anda bana saldırmaya başladı. Beni birçok yerimden soktular, perişan oldum. Şimdi evi ilaçladık. Zor oldu ama arılardan evimizi temizledik\" dedi.



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