Evinin çatısına Türk bayrağı yaptırdı

VEHBİ SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde oturan Alaaddin Memiş (38), evinin çatısındaki kiremitleri kırmızı beyaza boyatarak Türk bayrağı yaptırdı.

Sarıgöl\'ün Aşağıkoçaklar Mahallesi\'nde yaşayan Alaaddin Memiş, oğlu Ali\'nin (6) sünnet töreni öncesinde evini hazırladı. Karacaali Sokak\'taki evine Türk bayrağı asmayı düşünen Memiş, ayrıca çatıyı kırmızı beyaza boyatarak Türk bayrağı yaptırmaya karar verdi. Sünnet hatırasının kalıcı olmasını istediğini söyleyen Memiş, \"Sünnet ve düğünlerimizde evlerin önleri bayraklarla donatılır. Ben bunun kalıcı olmasını istedim. Boyacı bir arkadaşım, ücret almadan evin üzerindeki kiremitlerin üzerine bayrak yaptı. Kalıcı oldu. Gelip geçenler de ilgiyle bakıyorlar. Bayrağımızı seviyoruz. Her yıl yağlı boya ile boyayı yenileyeceğim. Bayrak ebediyen kalacak\" dedi.



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