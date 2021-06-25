Evinin balkonundan 'düşerek' yaşamını yitiren THY pilotunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk Hava Yolları (THY) filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, İstanbul'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Pilot Bayraktar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

THY'nin Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar (32), balkondan düşüp öldü. Olay, dün genç pilotun İstanbul'un Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinde yaşandı. Saat 08.00 sıralarında apartman görevlisi, bahçede Bayraktar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Savcının yaptığı ilk incelemede, genç pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Kutay Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı incelemede, olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvurdu.