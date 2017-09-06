Vahit İŞBAŞARAN/LÜLBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi\'nde bar işletmeciliği yapan 45 yaşındaki Nihat Çiçekdal, evinin balkonunda ölü bulundu. Çiçekdal\'ın ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Lüleburgaz İlçesi\'nde bar işletmeciliği yapan Nihat Çiçekdal, gece evinin balkonunda ağabeyi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Ağabeyin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Çiçekdal\'ın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiçekdal\'ın cesedini kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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