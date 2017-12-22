Evinin bahçesinde ölü bulundu

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 27 yaşındaki Doğan Yıldırım evin bahçesinde yanında av tüfeği ile ölü bulundu. Doğan Yıldırım\'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Bugün saat 14.30 sıralarında Tekstil Mahallesi\'ndeki Küme Evleri\'ndeki bir evin bahçesinden tek el silah sesi duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese giden polis, Doğan Yıldırım\'ın evinin bahçesinde yanında av tüfeği ile başından vurulmuş kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı. İntihar ettiği sanılan Doğan Yıldırım\'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Bekar olan Doğan Yıldırım\'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.