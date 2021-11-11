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Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi

11 Kasım 2021 09:32

Gaziantep'in Nizip ilçesinde oğlunun evini yakarak tabancayla çevreye rastgele ateş açmasından korkarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi.

Gaziantep Kocatepe Mahallesi'nde annesi Fatma T. (65) ile yaşayan ve ruhsal sorunları bulunduğu ileri sürülen Fatih T. (28) ikamet ettiği evi ateşe vererek silahla çevreye rastgele ateş etti.

Fatma T. bu sırada oğlundan kaçarak komşusuna sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede komşusuna sığınan Fatma T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakinlerinin desteğiyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri ise Fatih T'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Fatma T'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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