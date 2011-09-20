Evini taşıyanlar dikkat!

T24-

20 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, yıl içinde gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan ya da hiç beyanda bulunmayan kişilere idari para cezası uygulanmasını öngörüyor. 2011 yılı için, 20 iş günü içinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 354 TL, gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara ise 710 TL idari para cezası uygulanıyor.7 gün içinde bilgi vermeliAdres değişikliğini bildirmediği veya yanlış adres beyanında bulunduğu için para cezası kesilenlerin, Kabahatler Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde esas savunmasını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne bilgi ve belgelerle bildirmesi gerekiyor.İdari yaptırım kararına karşı ise kişi, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 günde sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor.Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, muhtarlıkların halkı bilgilendirmesi gerektiğini ifade ederek, “Para cezasını Nüfus İdaresine gittiğimizde öğreniyoruz. Devlet ‘kanun çıkardım sen bunu öğrenmelisin, ben öğretmek zorunda değilim’ diyor. Trafikte bile bir olayda bu kadar yüksek ceza yok.”