Evini silah atölyesine çevirmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde bir evde silah imalatı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 40 adet kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Yusuf B.\'nin evinin bir odasını silah üretimi için atölyeye çevirdiği öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler evde yapılan aramalarda 40 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 2 şarjör, kuru sıkı tabancaları normal tabancaya çeviren elektrikli torna makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Yusuf B.\'nin, evinin bir odasını atölyeye çevirdiği belirtildi. Jandarma ele geçirilen malzemelere el koydu. Şüpheli Yusuf B.\'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



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