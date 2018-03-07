Evini kurşunladığı kişi tarafından öldürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde Mehmet Ateş (40), iddiaya göre, daha önce evini kurşunladığı Arif D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi\'nde meydana geldi. Arif D. iddiaya göre, daha önce evini av tüfeğiyle kurşunlayan Mehmet Ateş\'in evine gitti. Arif D. ile Ateş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Ateş, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek Arif D.\'yi omzundan yaraladı. Yaralanan Arif D. de otomobilinden aldığı bıçakla Ateş\'e saldırdı. Yüzünden ve karnından bıçaklanan Mehmet Ateş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ateş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Arif D. ise polis eşliğinde ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mehmet Ateş\'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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