Evini kiraya verenlere kötü haber

Maliye, belediye, Çevre Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ortaklaşa ekip oluşturacaklar. Bu ekip kentsel rantları araştırmak için çalışacak. Öncelik ise inşaat, turizm ve sağlık sektörlerine verilecek.

Yıllardır kontrol altına alınmaya çalışılan kentsel rantlar için yeni bir çalışma başlatıldı. Turizm, inşaat ve sağlık sektörleri öncelikli olacak. Maliye Bakanlığı, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlar şehirlerde imar geçen yerler için ortak çalışma yapacak. Maliye, belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan elemanlardan oluşan bir tim kurulacak. İmar geçen yerlerde değeri artan arsa ve araziler için değer artış kazancı vergisi istenecek.

Değer artış kazancı istenecek

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, kayıtlı ekonomiye geçiş eylem planı güncelleniyor. Bu çerçevede gelecek 3 yılda hangi alanlarda denetimlerin yoğunlaştırılacağı belli olmaya başladı.

Öncelik kentsel rantların vergilendirilmesi, inşaat, turizm ve sağlık gibi sektörlere verilecek. Kentsel rantlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi çeşitli defalar gündeme getirildi. Maliye yetkilileri, bu sefer belediyelerle ortak hareket etme kararı aldıklarını belirterek, “Belediyeler Çevre Bakanlığı ortak çalışılacak. İmar geçen yerler Maliye’ye bildirilecek. Oluşturulan timler sahaya inecek, sahada çalışacak. İmar geçtikten sonra diyelim ki 10 bin liraya alınmış, biz bunun ortalama ne kadar değer kazanacağını hesaplıyoruz. 3 yıl sonra değerinin 18 bin lira olması gerekiyor, ama imar geçmiş ve 100 bin liraya satılmış. 100 bin liradan 18 bin lirayı çıkarıp belli bir istisna da konulduktan sonra arada elde edilen gelirin vergisini isteyeceğiz” dediler.

Bu durumda 18 bin liraya satılması gerekirken 100 bin liraya satılan bir arsa için arada kalan 82 bin lira için öncelikle istisna tutarı düşülecek.

Vergi belirlenecek

İstisna tutarının da 9 bin 700 lira olduğu hesabıyla, kalan 72 bin 300 lira üzerinden kişi hangi gelir vergisi dilimine giriyorsa bu dilim üzerinden vergisini ödeyecek. Mevcut sistemde de yasada öngörülen süreden önce bir ev, arsa elden çıkarılırken üretici fiyatlarındaki artışının yüzde 10 ve üzerinde olması halinde istisna bedeli uygulanıyor ve bunun üzerinden vergi ödenmesi isteniyor. Maliye şimdi bu takibi daha sıkı yapacak.

Yapı ruhsatı alana mektup

İnşaat sektöründe de yeni bir model için çalışma yapılıyor. Bunun için ruhsat alınması aşamasında devreye girilecek. Bir kişi inşaat yapmak istediğinde öncelikle belediyeden ruhsat alıyor. Bu kişi ruhsat aldıktan sonra bilgisi belediye tarafından Maliye’ye bildirilecek. Maliye de bu kişiye mektup gönderecek.

Sezonluk kiralar takipte

Turizmde ise öncelikle evlerini kiraya verenler, yurtdışı organizasyonlarda çalışanlar da bu kapsamda olacak. Turizm sezonunda kişilerin evlerini günlük, sezonluk kiraya verdiklerini anlatan yetkililer, bu kişilerin tespiti için yeni bir çalışma başlattılar. Yurtdışı organizasyonlarda çalışanların elde ettiği kazançlar da çalışma kapsamına alınacak.