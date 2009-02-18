Evini kaybedecek Amerikalılara 75 milyar dolar

ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimi, konut kriziyle mücadele planı kapsamında, evini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalan 9 milyon Amerikalı için 75 milyar dolar harcayacak.



Planla, şu an evinin değeri tutsat (mortgage) kredisinden fazla olanlara ve haczin sınırına gelenlere yardım edilmesi planlanıyor.



Girişimle, en fazla 5 milyon kişiye kadar borçlunun finanse edilmesi ve haciz sınırına gelen yine en fazla 4 milyon kişiye kadar yardım edilmesi amaçlanıyor.



Mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'e olan güveni artırabilmek için Hazine tarafından kaynak aktarılması da planlanıyor.

