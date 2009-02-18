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Ekonomi

Evini kaybedecek Amerikalılara 75 milyar dolar

Obama yönetimi, evini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalan 9 milyon Amerikalı için 75 milyar dolar harcayacak.

18 Şubat 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimi, konut kriziyle mücadele planı kapsamında, evini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalan 9 milyon Amerikalı için 75 milyar dolar harcayacak.

Planla, şu an evinin değeri tutsat (mortgage) kredisinden fazla olanlara ve haczin sınırına gelenlere yardım edilmesi planlanıyor.

Girişimle, en fazla 5 milyon kişiye kadar borçlunun finanse edilmesi ve haciz sınırına gelen yine en fazla 4 milyon kişiye kadar yardım edilmesi amaçlanıyor.

Mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'e olan güveni artırabilmek için Hazine tarafından kaynak aktarılması da planlanıyor.

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