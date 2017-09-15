T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evini ateşe verdiği iddia edildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR’İN Ödemiş İlçesi'nde Turan Oruç'un yalnız yaşadığı evini ateşe verdiği iddia edildi

15 Eylül 2017 04:58

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR’İN Ödemiş İlçesi\'nde Turan Oruç\'un yalnız yaşadığı evini ateşe verdiği iddia edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Turan Oruç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi\'nde Turan Oruç\'un yalnız yaşadığı evde, bugün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. 
Kullanılmaz hale gelen evi Turan Oruç\'un ateşe verdiği iddia edildi. Yangını çıkardığı ve evinin karşısına geçip izlediği iddia edilen Turan Oruç\'un, su kovalarıyla alevlere müdahale etmek için gelen mahalle sakinlerine de tepki gösterdiği öne sürüldü.
Polis, Turan Oruç\'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukDHATuran OruçYangındaOruçMahallesi OruçMahalleEkiplerYangınıPolis Turan OruçFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24