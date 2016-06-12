Evine zorla giren eski kocasının boğazını kesti

Elazığ'da, dün gece yarısı evine zorla giren boşandığı eşi 42 yaşındaki Behram Alp'i 12 yerinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek öldüren 35 yaşındaki Bircan Bartın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşaam saatlerinde meydana gelen olayda, Behram Alp, 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Bircan Bartın’ın evine geldi. Israrla zili çalan Alp, sinirlenip, kapıyı kırarak içeri girdi.



Alp, içeride eski eşi Bircan Bartın’a önce tepki gösterdi, ardından dövmeye başladı. Mutafağa giden Bircan Bartın, buradan aldığı ekmek bıçağı ile eski eşinin üzerine saldırdı. Cinnet geçiren Bartın, Alp’i, 12 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.



Gürültüleri duyan komşularının haber verdiği polis ve 112 sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Yapılan incelemede Behram Alp’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Behram Alp’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na götürülürken, Bircan Bartın gözaltına alındı. Bircan Bartın, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Bartın, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Bircan Bartın’ın polise ve savcılığa verdiği ifadesinde, 1.5 yıl önce şiddet uyguladığı için boşandığı eşi Behram Alp’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini, dün gece de kapısını kırarak zorla evine girdiğini, ardından dövmeye başladığını, eline bıçak geçirince de dayanamayıp saldırdığını söyledi.