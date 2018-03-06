T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evine yürürken tüfekle vurulup yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, Mehmet D

06 Mart 2018 15:59

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, Mehmet D. (39), evine yürürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. Evine yürüyen Mehmet D.\'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Mehmet D., vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.\'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet D., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, Mehmet D.\'yi tüfekle yaralayıp, kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMehmetOlayYenice MahallesiEvineSilahMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesineAcilPolis MehmetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24