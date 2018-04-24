Evine masa almak isterken kendi işini kurdu

Gökhan İÇKİLLİ/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde evine almak istediği yemek masasını bulamayınca, kendisi çizip yaptıran Sevda Barut Keleş (36), arkadaşı Emine Yılmaz (35) ile birlikte işyeri açtı. İşyerinde ceviz ağacından ahşap dekoratif ev ve işyeri mobilyaları üreten Keleş ve Yılmaz, Samsun\'un yanı sıra başka illere de satış yapmaya başladı.

​Vezirköprü ilçesinde evine yemek masası almak isteyen evli ve 2 çocuk annesi Sevda Barut Keleş, hayal ettiğini bulamayınca masayı yaptırmaya karar verdi. Keleş, istediği masayı yaptığı araştırmayla doğal ahşap malzemeden yaptırdı. Keleş, daha sonra arkadaşı Emine Yılmaz ile birlikte proje geliştirerek ilçede ceviz ağacından doğal dekoratif ev ve işyeri mobilyaları üzerine işyeri açmaya karar verdi. İki kadının kurdukları atölyede çalışan personelleri ile birlikte doğal ahşap malzeme kullanılarak yapılan mobilyalar, kısa sürede ilgi gördü. Özellikle yaptıkları masalar katıldıkları fuarlarda da talep görmeye başladı. İki kadın girişimci, 1,5 yıl içerisinde işlerini büyüttü. Önce komşu illere, ardından da Türkiye\'nin çeşitli yerlerine satış yapmaya başladı.

İnönü Mahallesi\'ndeki işyerlerinde yaklaşık 1,5 yıldır Emine Yılmaz ile birlikte ceviz sanatını icra ettiklerini belirten Sevda Barut Keleş, 400 metrekarelik alanda toplam 5 kişi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Keleş, “Bu ürünlerin en büyük özelliği, çok fazla işlem görmeden doğallığını koruyacak şekilde üretilmesi ve üzerine fazla kimyasal uygulama olmamasıdır. Ağacın deseninin tamamını koruyacak şekilde boya işleminden geçiyor. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır” dedi.

Yaptıkları işte en fazla ceviz ağacını kullandıklarını ifade eden Keleş, “Ceviz daha dayanıklı, dokusu diğer ahşap türlerinden kolaylıkla ayrılabilir. Daha önceki dönemlerde de mobilya olarak en çok kullanılan cevizdi. Ceviz sandıklar falan çok revaçtaydı. Biz tekrardan cevize olan ilgiyi arttırmak için ceviz ağacını tercih ettik. Bir talebin olduğunu gördük. İlk başta kendimize bir masa yapmak istedik. Daha sonra da bu ürünü bizim de üretebileceğimizi düşündük. İlk etapta amacımız kendi ihtiyacımızı gidermekti. Daha sonra bunu iş olarak düşünmeye karar verdik. Biz kadın olarak birlikte yapıyoruz, ama erkek iş gücünden yararlanıyoruz. Dışarıdaki mobilya sanayisinde dolap yapmak için onun menteşesi var, kulpu var. Biz daha sade, daha yapılabilir ürünler yaptığımız için kadın olarak buna cesaret ettik. Toplamda 400 metrekare alanda ürünlerimizi üretiyoruz. Evde benim masa ihtiyacım vardı. Birkaç mobilyacıyı dolaştım. Genel anlamda da ahşaba merakım vardı. Kendim evde küçük sehpalar yapıyordum, ama masa yapmaya cesaret edemiyordum. Sonra mobilyacıları dolaştığımda bu tür ürünleri gördüm ve ‘biz de yapabiliriz’ dedim. Sonrasında araştırdım ve yapmaya başladık. Tamamen benim evde bir masa ihtiyacımın olmasından bu iş doğdu. Daha sonra da Emine Hanım ile beraber bu işe başladık. Hammaddeyi Samsun’dan ve ilçelerden temin ediyoruz” diye konuştu.

Yeni evli çiftlerin bu tür ürünlere merakının olduğunu belirten Emine Yılmaz ise, “Sevda Hanım ile biz iyi bir arkadaşız. Daha önceden Sevda Hanım ve eşi böyle şeyler yapmış. Eşi de orman mühendisi bize destek olabileceğini düşünerek bu işe başladık. Sonrasında ağaçları Sevda Hanım\'ın eşi seçti ve bize destek oldu. Şu anda bize olan ilgi çok iyi. Son yıllarda yeni evli çiftler hangi tarz mobilya kullanırsa kullansın, doğal ürünleri tercih ediyor. En azından yemek masası veya orta sehpayı mutlaka alıyor. Her eve girmeye başladı. Şu anda Tokat, Çorum, İstanbul ve Ankara gibi illere satışlarımız oluyor. Fuarlara da elimizden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



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