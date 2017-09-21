Evine girip boğazına bıçak dayadığı kadına tecavüz etmek istedi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde polise başvuran Y.G. adlı kadın, gece uyuduğu sırada evine zorla giren yüzü maskeli erkeğin boğazına bıçak dayayarak önce parasını istediğini, sonra da tecavüz etmeye kalkıştığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünde maske olan ve kimliği belirlenemeyen erkek, yalnız yaşayan Y.G. adlı kadının evine gece uyuduğu sırada girdi. Y.G.\'nin boğazına bıçak dayayan şüpheli, para istedi. Y.G.\'nin parasının olmadığını söylemesi üzerine şüpheli, kadına tecavüz etmeye çalıştı. Y.G.\'nin bağırıp, direnmesi üzerine paniğe kapılan şüpheli, kadını şikayetçi olmaması yönünde öldürmekle tehdit ettikten sonra evden kaçtı. Polise başvuran Y.G., şüpheliden şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.