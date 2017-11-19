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Evine girdiği kadının 50 lirasını gasp etti

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir'nde yalnız yaşayan Ayşe Yıldırım'ın (65) evine pencere camını kırıp içeri giren ve bıçak tehdidiyle kadının 50 lirasını alan Yaşar T

19 Kasım 2017 19:35

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir\'nde yalnız yaşayan Ayşe Yıldırım\'ın (65) evine pencere camını kırıp içeri giren ve bıçak tehdidiyle kadının 50 lirasını alan Yaşar T. (42), jandarma tarafından yakalandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Altuntaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ayşe Yıldırım, uyumak için hazırlandığı sırada cam kırılma sesi geldi. Sese bakmak için yatağından kalkan Yıldırım, odadan çıkmak istediği sırada  camı kırıp içeri giren Yaşar T.,  ile karşılaştı. Yıldırım ile Yaşar T. arasında arbede çıktı. Yaşar T., yanında taşıdığı bıçağı Ayşe Yıldırım\'ın boğazına dayayıp, para istedi. Yıldırım da 50 lirasının olduğunu söyleyip bunu saldırgana verdi. Saldırgan 50 lirayı alıp kaçtı. Yıldırım da durumu jandarma bildirdi. Jandarma verilen eşkal üzerine yaptığı çalışma sonucu Yaşar T.\'yi gözaltına aldı. Yaşar T., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 

​FOTOĞRAFLI 

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