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Evine giderken tabancayla öldürüldü

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te Bekir Erkoyuncu (80), evine giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından yolda tabancayla vurularak öldürüldü

05 Eylül 2018 14:47

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te Bekir Erkoyuncu (80), evine giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından yolda tabancayla vurularak öldürüldü. 
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, merkez Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi\'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen emekli Bekir Erkoyuncu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Erkoyuncu\'yu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Erkoyuncu\'yu ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Bekir Erkoyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, silahlı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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