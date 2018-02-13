Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 26 yaşındaki Arif Ş., evine gelip alacağını istediği 31 yaşındaki Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz\'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak\'taki Barış Apartmanı\'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı belirtilen Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz\'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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