Evine gelen çiçeğin ''teslim tutanağını'' imzaladı; 95 bin dolar dolandırıldı

Adana'da bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı, teslim tutanağı sanarak imzalamasının ardından kiracısı tarafından 95 bin dolar (1,5 milyon TL) dolandırıldığını anladı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kâğıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrendi.

4 çocuk annesi Şükran Candan (55), merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki evini, Halil B. (45) ismindeki bir kişiye geçen aralık ayında kiraya verdi. Halil B. ise sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı. Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti.

Ancak Halil B., aynı sitede oturan ev sahibi Şükran Candan ile sürekli görüşerek sevgilisiyle yaşadığı sorunları anlatıp Candan’ın güvenini kazandı. Halil B., geçen ocak ayında ise Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek evden ayrıldı.

8 Mart'ta gelen ''Çiçeğin teslim tutanağı'' denilen kağıdı imzaladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise bir kurye tarafından evine çiçek gelen Şükran Candan, çiçeği çocuklarının gönderdiğini düşünerek teslim alıp kuryenin verdiği boş kâğıda ise imza attığını belirtti. Ancak akşam çocukları geldiğinde, ‘'Anne biz sana çiçek göndermedik’' deyince Şükran Candan, imza attığını söyleyip telaşa kapıldığını dile getirdi.

3 gün sonra çiçekçiye ulaşan Candan ailesi, çiçekçiden annelerinin imza attığı öne sürülen kâğıdı geri aldı. Eve gelen çocuklar, kağıdı annelerine gösterdiklerinde ise Şükran Candan, çocukları kızmasın diye kendi imzasının olmayan kağıt için ‘'Evet bu kâğıt benim’' dediğini söyledi.

Şükran Candan, evine kahve içmeye gelen Nuray F.'nin Halil B. ile geri barıştığını, Halil B.’nin insanları dolandırdığını söyleyip, ‘'Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?’' diye sorduğunu belirtti. Şükran Candan ise Halil B. ile hiç imza işi olmadığını söyledi. Ancak bir süre sonra Candan, kendisine isimsiz birinden çiçek geldiğini ve boş bir kağıda imza attığını, çiçekçiden de çocuklarının gerçek kağıdı almadıklarını hatırladı.

95 bin dolar dolandırılmış

Nuray F.’nin anlattıklarından da şüphelenen Şükran Candan, 25 Nisan’da kızı ile birlikte e-devletine bakarak kendi adına açılan icra dosyasını görerek durumu çocuklarına haber verdiğini belirtti. Avukata giden Candan ailesi, Halil B.’nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan’ın 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi.

Hemen Halil B.’yi arayan aile, Halil B.’den de ‘'Ben annenize 95 bin dolar verdim’' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup karşı dava açtıklarını söyledi. Bu sırada Halil B.’yi araştıran aile, Halil B. ve Nuray F.’nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Ayrıca aile; Nuray F.’nin ablası, yeğeni ve birçok kişiyi eğitim merkezi açma vaadiyle dolandırdığını da dile getirdi.

Yetkililerden yardım istedi

Başından geçen olayları anlatan Şükran Candan, yetkililerden yardım isteyip suçluların hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi. Candan, “Evimi eşyalı bir şekilde kiraya verdim. Halil B., yanında getirdiği Nuray F. ile evleneceğini söyledi, ancak biz Nuray Hanımı 3 gün sonra dayak yerken gördük. Sonra ise Halil, her gün bana Nuray ile yaşadığı sorunları anlattı. Ben de sürekli ablalık yapıp yardımcı oldum” diye konuştu.

''İlk başta bilmiyor gibi konuştular, sonra ‘Haciz koymuşsun’ deyince telefonu kapattılar”

Nuray F.’nin ilk söylediklerini dikkate almadığını anlatan Candan, “Eve de bir çiçek geldi. Gelen kurye ‘Buraya imza at’ dedi. Ben de oğlum göndermiştir diye düşünüp imza attım. Sonra zaman geçti Nuray ile yanında Gökçe isimli bir kadın yanıma geldi. Nuray bana ‘Halil sana böyle bir senet yapmış. Dikkat et’ dedi. Ben de kimseye imza atmadığımı söyleyip söylenilenleri dikkate almadım. Ancak daha sonra kızımı aradım ve e-devlete baktık. Halil B.’nin bana senet yaptığını, bütün mal varlığıma da haciz koydurduğunu gördüm. Halil ve Nuray’ı aradım. İlk başta bilmiyor gibi konuştular, sonra ‘Haciz koymuşsun’ deyince telefonu kapattılar” ifadelerini kullandı.

''İmzamı kopyalayıp onun üzerine dolar senedi hazırlamış"

Bütün mal varlığında icra olduğunu söyleyen Şükran Candan, “5 dairemde, arabamda ve motosikletimde icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. İmzamı kopyalamışlar onun üzerine dolar senedi hazırlamış" dedi.

''Benim gibi birçok insan mağdur''

İcrayı durdurmak için 150 bin lira para yatırdığını, o parayı da akrabalarından borç aldığını söyleyen Candan, “1 günün içerisinde o parayı bulduk, teslim ettik ve icrayı durdurduk. Benim oğlum, Halil’i arayınca telefonda ‘Ben annene 95 bin dolar teslim ettim’ diyor. Benim Halil’den alacağım var, vereceğim yok. Bir an önce bunlar çözülsün. Benim gibi birçok insan mağdur. Şu an dava sürüyor. Tek mal varlığım bu evler. Evlerde de çocuklarım oturuyor. Yardım bekliyorum” dedi.