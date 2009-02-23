Evinden eylem CD'si çıktı!

Ergenekon operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli Tümgeneral Şenel'den ilginç ifadeler.



Ergenekon operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli Tümgeneral Şenel’in evinde ele geçtiği ileri sürülen CD’de TSK’ya ait gizli ibareli andıç, Siyasal İslamla Mücadele ve Karanlık Savaş Konsepti 2 adlı belgelerde gizli eylem planları yer alıyor. Şenel ise CD’nin kendi evinde bulunmadığını söylüyor



Ergenekon’un 10’uncu dalgası kapsamında gözaltına alınan emekli Tümgeneral Erdal Şenel poliste, savcılıkta ve tutuksuz yargılanma kararının verildiği mahkemede verdiği ifadede, “Ergenekon terör örgütüyle ilgili bana gösterilen belgeler ve anlatımlar karşısında, bu insanlar memlekete bu kadar mı zarar vermek istiyorlar diye dehşete kapıldım” dedi. Şenel, hakkında ileri sürülen vahim iddialara karşı ise bir başka vahim iddiada bulunarak, evinde yapılan aramada ele geçen CD’nin kendi bilgisi dahilinde evde bulunmadığını ileri sürdü. Şenel tutuklama istemiyle sevkedildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildiği 11 Ocak tarihli duruşmada şu ilginç savunmayı yaptı: “Dosyada mevcut arama, el koyma, yakalama ve diğer tutanaklar okundu, ben bilgisayar kullanmayı bilmem. Evimde çıkan CD içerisindeki gizli belgeler içerik olarak benim bildiğim belgeler değildir. Ben CD açmayı bilmem. Eşim bu CD’nin kendisine ait olduğunu söylemiş ise de muhtemelen bunu boş CD zannettiği için böyle bir beyanda bulunmuştur.”



Savcının etkin pişmanlık teklifene ret



Emekli Tümgeneral Şenel’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadeden, sorgusu sırasında Savcı Zekeriya Öz tarafından kendisine “etkin pişmanlıktan” yararlanma teklifi götürüldüğü, Şenel’in bu teklifi reddettiği anlaşılıyor. İşte Şenel’in ifadesindeki o bölüm:



“Ben Ergenekon terör örgütüne üye değilim. Bu örgütle ilgim yoktur. Tarafıma okunan Cumhuriyet Savcılığı yazısındaki isnadı ve buna dayalı olarak hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yönelik düşünceyi kabul etmiyorum.



Savcılığın iddiaları da aynı ölçüde vahim



Hakkındaki iddiaları yanıtlarken, iddialara temel teşkil eden ve evinde çıktığı söylenen CD’ye ilişkin Şenel’in ”Benim bilgim dışında evimde çıkmıştır“ iddiası ne kadar ”vahim“ bir duruma işaret ediyorsa, Savcılığın bu CD’ye dayanarak ileri sürdüğü iddiaların da aynı ölçüde vahim olduğu anlaşılıyor. Sözkonusu CD’de Karanlık Savaş Konsepti 2 adlı bir slaytın olduğu, başlarken Tuğg. Süha Tanyeri... Genel Kurmay Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) Başkanı diye yazdığı, CD içinde Ergenekon’dan tutuklu Kemal Kerinçsiz, Zekeriya Öztürk, Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Doğu Perinçek, İlhan Selçuk gibi kişilerin resimleriyle, Cumhuriyet mitinglerinin fotoğraflarının olduğu hatırlatılıyor ve CD çözümü okunuyor. SAREM Başkanı Tuğg. Tanyeri’nin konuşması olduğu ileri sürülen konuşmanın çözümünde ”uygulama yöntemleri “ başlığı altında şu konuşma yapılıyor:



Terör el altından desteklenecek



(...) güdümlemeye müsait günlük yaşantıya, ekonomiye ve devlet idaresine karşı etkili olunabilecek kurum ve kuruluşları, basın, bankalar, borsa, haberleşme vb. gibi ele geçirmek veya buralarda etkin olmak, saygın araştırma, değerlendirme veya yayın kuruluşlarını değerlendirme, analiz ve notların tetikleyici olarak ekonomik veya siyasi kriz yaratmak, mezhep, tarikat, sivil toplum örgütleri ve aydınları destekleyip güvenilirliğini artırarak kendi maksatları için kullanmak, terörün açıktan lanetlenmesi ancak el altından desteklenmesi, insani değerler, terör ve etnik milliyetçiliğin silah olarak kullanılması. Toplum psikolojisinden istifade eden bir akım yaratmak ve desteklemek, amaç elde edilinceye kadar sürdürmek için her türlü desteği vermek.



'Kontrgerilla hortladı dedirtmeyelim'



Çözümü yapılan ve Şenel’e sorulan uzun konuşmanın ”Mücadele Yöntemleri” başlıklı bölümünde ise şu ifadelerin yer aldığı ileri sürülüyor.



“Uzun dönemli stratejileri ve kuvvet yapısını ülkenin güçlü yönlerini ön plana çıkaracak ve zaafiyetlerini giderecek şekilde milli bünyeye ve bütçeye uygun geliştirmek, mücadele yöntemleri belirlemek ve işbirliğine gitmek, bunun için de sivil toplum örgütlerinden, basın mensuplarından parayla satın alacağımız akademisyenlere kadar bir sürü organik bağımızın dışında olan hatta yüzde 90’ı organik bağımızın dışında olan insanlara vizyon vereceksiniz, bu konseptte. Bu konsept gizli. İnsanların hiçbirisinin bundan haberi olma imkanı ve ihtimali yok. Ama adamlara düşen bir sürü görevler verdik. Yani sen şimdi bunun konseptini hazırlayacaksın, nasıl yayınlayacaksın, nasıl görev vereceksin, görev vermezsen yarın öbür gün birisi bunu eline geçirecek bir vesileyle, sonra benim şöhretimi bastıracak... Aman ha, bu çok önemli bir konu. Ondan sonra diyecekler ki, kontrgerilla hortladı.



Şimdi bu konsepti herkesin bilmesi gerek. Konsepte göre plan hazırlanacak, ama bu konseptin uygulama aşamasında herhangi bir işi yapan insan örneğin o ülkesindeki bir büyükelçilikteki ikinci katibimiz, bir şeyi yapacak ama bunu bu konsepte göre yaptığını bilemeyecek, ona görev verilecek, oda o görevi yapacak. Kendisi de bilmesin, gerekmez zaten.



‘Belgeleri inceledim, korkunçtu’



Erdal Şenel, kendisini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakan mahkemeye verdiği ifadede emniyette kendine gösterilen belgeler karşısında ürktüğünü söyledi



“Ergenekon terör örgütü hakkında emniyette ve Cumhuriyet Savcılığı’nda söylediğim sözler doğrudur. Yaptıklarını tasvip etmiyorum. Bu örgütle hiçbir ilgim yoktur. Cumhuriyet Savcılığında belirttiğim gibi Ergenekon terör örgütünün yapılanması ve faaliyetleri ile ilgili emniyette bana incelettirilen belgeleri okuduğumda korkunç bir yapı olduğunu farkettim. Çok derin ve ciddi bir yapılanma olduğunu anladım. Emniyette bana bu örgütün yapılanması, faaliyet şekilleri anlatıldı. Bu anlatım karşısında, bu insanlar memlekete bu kadar mı zarar vermek istiyorlar, diye düşünüp dehşete kapıldım. Emniyette bana anlatılan Ergenekon terör örgütünün yapılanmasını, amaçlarını tasvip etmek mümkün değildir. Her zaman ülkemizde demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün işlemesi kanaatindeyim. Ben uzun yıllar askeri hakim olarak en son 14 yıl da Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri olarak görev yaptım. Böyle bir suç isnadı ile hakkımda tedbir uygulanmamasını talep ediyorum.



‘O CD delil olarak kabul edilemez’



Emekli Tümgeneral Erdal Şenel’in avukatı Abdullah Kaya, “Delil tespitine çağrılmadım. Telefonum 24 saat açıktı. Hiçbir çağrı almadım. Bu yüzden evde bulunduğu öne sürülen o CD delil olarak kabul edilemez” dedi.



Aydınlanma ekipleri de soruldu



Şenel’e Emniyette yapılan sorguda, aynı CD içinde ”Siyasal İslamla Mücadele“ başlıklı bir word dosyası da soruldu. Dosyanın içeriğinde ”gizli“ ibareli ”Eylem Planı“ başlıklı yazının bir bölümünde TSK içerisinde ”Aydınlanma Ekipleri“ oluşturulduğu ve bunun için Albay rütbesindekilerin görevlendirildiği ileri sürülerek, bu yapı hakkında Şenel’in bilgisi soruldu. Şenel bu CD ile ilgili diğer sorulara olduğu gibi bu soruya da ”Bu CD’den benim haberim olmadığı için bu konulardan da bir bilgim yoktur“ dedi. Sorgunun bu aşamasında Şenel’in avukatı Abdullah Kaya da, delil tesbitine çağrılmadığını, 24 saat cep telefonu açık olduğu halde bir çağrı almadığını, gözterilen CD’nin delil olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

