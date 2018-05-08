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Evinden çıkarken av tüfekleriyle ateş açılarak öldürüldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinden çıkarken, bilinmeyen nedenle av tüfekleriyle açılan ateş sonucu başından vurulan Kemal Yılmaz (27), yaşamını yitirdi

08 Mayıs 2018 16:11

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, evinden çıkarken, bilinmeyen nedenle av tüfekleriyle açılan ateş sonucu başından vurulan Kemal Yılmaz (27), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Avşar Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinden çıkan Kemal Yılmaz\'a, henüz bilinmeyen nedenle av tüfekleriyle ateş açıldı. Başından vurulan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Olayı görenler ise sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Yılmaz\'ı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kemal Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde araştırma yaptı. Cinayetle ilgili Kemal Yılmaz ile husumetli olduğu ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen F.K. (71), M.K. (43), Y.K. (33), S.K. (27) ve Y.K. (32) yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin kaldığı, ilçedeki ovada bulunan bağ evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayda kullanılan diğer av tüfeklerinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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