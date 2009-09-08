Evinden 2400 çıplak fotoğraf çıktı

Beykoz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği binasının 3. katından atlayarak intihar eden Orhan L.’nin evinde, ilköğretim öğrencisinden türbanlı genç kızlara kadar onlarca kız çocuğuna ait 2 bin 400 çıplak fotoğraf bulundu. Orhan L.'nin 8 yıldır bu işi yaptığı, eve gelmeyen veya fotoğraf çektirmek istemeyen çocukları, fotoğraflarını ailelerine dağıtmakla tehdit ettiği anlaşıldı.



Beykoz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği binasının 3. katından atlayarak hayatına son veren Orhan L.'nin intiharın ardından bazı korkunç gerçekler de su yüzüne çıktı. 17 yaşındaki F.Y’nin ihbarı üzerine harekete geçen Beykoz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Orhan L.'nin Rüzgarlıbahçe’deki evine operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan 63 yaşındaki Orhan L.sorgulanmak üzere götürüldüğü Asayiş Büro’ya ait binanın 3. katından atlayarak hayatına son vermişti.



Yüzlerce çıplak kız çocukları fotoğrafı



Olaydan sonra, harekete geçen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Orhan L.'nin evinde arama yapmıştı. Evde yapılan aramada korkunç gerçeklerde ortaya çıktı. Evde yapılan aramada, 2 bin 500 adet kız çocuklarına ait çıplak fotoğraflar bulundu. Fotoğrafların, ilköğretim okulu öğrencisinden türbanlı gencine kadar 12 kız çocuğuna ait olduğu ve evin çeşitli mekanların da çekildiği anlaşıldı. Evde ayrıca, 30 adet pornografik içerikli CD ve çok sayıda tab edilmemiş film nefatifi ele geçirildi. Yapılan incelemede ayrıca, Orhan L.'nin 8 yıldır bu işi yaptığı, fotoğrafını çektiği kız çocuklarına 50 ila 100 TL arasında para verdiği ortaya çıktı.



Şantaja dayanamadı ihbar etti



Polis ekipleri , F.Y’nin yanısıra iki mağdur çocuğa daha ulaşarak ifadesine baş vurdu. Çocuklar ifadelerinde, Orhan L.'nin kendileri ile herhangi bir ilişkiye girmediği sadece fotoğraf çektiğini belirttikleri öğrenildi. Orhan L.'yi 2001 yılından beri tanıdığını belirten F.Y ise ifadesinde, evine gittiğinde fotoğraflarını çektiğini ancak bunu arşivlediğini bilmediğini belirterek, ”Olay günü bu işten sıkıldığımı artık evine gelmeyeceğimi söyleyince, arşivdeki fotoğrafları göstererek, aileme ve ilçede dağıtacağı tehdidinde bulundu. Yanından ayrıldıktan sonra durumu polise ihbar ettim” dediği öğrenildi.



İfadeleri alınan kız çocukları, kendilerini Orhan L. ile O.S.ve S.B. tarafından tanıştırıldıklarını belirtmesi üzerine bu şahıslar da göz altına alınmıştı. Bu konuda da inceleme yapan polis ekipleri, bu şahısların küçük kızlara uyuşturucu temin ettikleri ve cinsel ilişkiye girdiklerini belirledi. Sorguları tamamlandıktan sonra Beykoz Adliyesi’ne çıkartılan O.S ve S.B şikayetçi olmaması nedeniyle nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.



