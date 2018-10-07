Evindeki yangında öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, Ali Böz (78), henüz belirlenemeyen nedenle evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi Kaş mevkisinde, Ali Böz\'e ait evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, Böz\'ün evde olduğu anlaşıldı. Alevler söndürüldükten sonra eve giren ekipler, Ali Böz\'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.