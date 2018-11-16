"Evindeki tadilat bitmeyen başhekim ailesiyle kadın doğuma taşıdı" iddiası

Zonguldak'ta, Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü'nce iddia üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi. (DHA)