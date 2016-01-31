T24 LogoT24 Logo
Dünya

Evindeki hayaleti 'görüntüleyen' kadın, 'perili bina'yı alacak birini arıyor!

St. Osyth kasabasındaki kır evi, 16. yüzyılda 'cadı hapishanesi' olarak kullanılmış

31 Ocak 2016 21:21

T24 Çeviri

İngiltere’nin Essex bölgesindeki St. Osyth kasbasında, Ortaçağ’da 'cadı hapishanesi' olarak kullanılan bir binada yaşayan kadın, evini ‘perili’ olduğu gerekçesiyle satışa çıkardı. Yaklaşık on yıl önce aldığı evin hayaletlerle dolu olduğunu iddia eden ev sahibi Vanessa Mitchell, satış kararını geçtiğimiz günlerde evdeki kameralardan birinin ‘şeytani bir keçi figürü’nü görüntülemesi sonrasında aldı.

Russia Today’deki habere göre, kır evi 16. yüzyıl İngilteresi’nde cadılıkla suçlananların konduğu bir hapishaneydi. Kendine ait internet sitesinde hayalete benzer ışık huzmelerinin hareket ettiği görüntüleri paylaşan Vanessa Mitchell, evde doğal olmayan, kötü bir gücün varlığını hep hissettiğini, ancak ‘şeytani keçi figürü’nün bardağı taşıran son damla olduğunu ifade ediyor.

Kır evini alırken lanetli olabileceğini düşündüğünü ancak bunun göründüğü kadar korkunç olabileceğini tahmin edemediğini söyleyen Mitchell, 2012’de evden ayrılmış. Ancak mortgage borçları nedeniyle sıkışan Vanessa Mitchell, ‘perili ev’i turistlere açmaya karar vermiş.

 

Vanessa Mitchell, evde bir erkek ve bir kadına ait hayaletler gördüğünü de öne sürüyor. İddialardan biri de The Sun muhabirine ait... Vanessa Mitchell’in 2012’de boşaltmasının hemen ardından evde bir gece geçiren muhabir, duvarlardan tırmalama sesleri duyduğunu öne sürüyor.

 

 

ETİKETLER

ingiltereessexst osythperili evhauntedhayalethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24