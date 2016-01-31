Evindeki hayaleti 'görüntüleyen' kadın, 'perili bina'yı alacak birini arıyor!

T24 Çeviri

İngiltere’nin Essex bölgesindeki St. Osyth kasbasında, Ortaçağ’da 'cadı hapishanesi' olarak kullanılan bir binada yaşayan kadın, evini ‘perili’ olduğu gerekçesiyle satışa çıkardı. Yaklaşık on yıl önce aldığı evin hayaletlerle dolu olduğunu iddia eden ev sahibi Vanessa Mitchell, satış kararını geçtiğimiz günlerde evdeki kameralardan birinin ‘şeytani bir keçi figürü’nü görüntülemesi sonrasında aldı.

Russia Today’deki habere göre, kır evi 16. yüzyıl İngilteresi’nde cadılıkla suçlananların konduğu bir hapishaneydi. Kendine ait internet sitesinde hayalete benzer ışık huzmelerinin hareket ettiği görüntüleri paylaşan Vanessa Mitchell, evde doğal olmayan, kötü bir gücün varlığını hep hissettiğini, ancak ‘şeytani keçi figürü’nün bardağı taşıran son damla olduğunu ifade ediyor.

Kır evini alırken lanetli olabileceğini düşündüğünü ancak bunun göründüğü kadar korkunç olabileceğini tahmin edemediğini söyleyen Mitchell, 2012’de evden ayrılmış. Ancak mortgage borçları nedeniyle sıkışan Vanessa Mitchell, ‘perili ev’i turistlere açmaya karar vermiş.

Vanessa Mitchell, evde bir erkek ve bir kadına ait hayaletler gördüğünü de öne sürüyor. İddialardan biri de The Sun muhabirine ait... Vanessa Mitchell’in 2012’de boşaltmasının hemen ardından evde bir gece geçiren muhabir, duvarlardan tırmalama sesleri duyduğunu öne sürüyor.