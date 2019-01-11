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Evinde yangın çıkan yatalak hasta, öldü

Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, evde çıkan yangında ağır yaralanan yatalak hasta İbrahim Durmaz (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

11 Ocak 2019 00:50

Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, evde çıkan yangında ağır yaralanan yatalak hasta İbrahim Durmaz (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Durmaz\'a  ait tek katlı evde iddiaya göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, girdiği evde yatalak hasta İbrahim Durmaz\'ı dışarı çıkardı. Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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