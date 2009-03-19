Evinde yan bakılmıyor



Bu sezon evinde yaptığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, Beşiktaş maçını da kazanarak sahasındaki 11'inci galibiyetine imza atmak istiyor. Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında Galatasaray'a yenilen Sivasspor, evinde 319 gündür yenilmiyor.



Bu sezon evinde yaptığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, 21 Mart Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçını da kazanarak sahasındaki 11'inci galibiyetine imza atmak istiyor.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen Sivasspor, mağlubiyetten bugüne kadar geçen 319 günde ligde sahasında yaptığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Geçen sezonki Galatasaray mağlubiyetinin ardından, bu sezon evinde yaptığı 12 maçın 10'undan galibiyetle, 2'sinden ise beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde Beşiktaş'ı da yenerek sahasındaki 11'inci galibiyetine imza atmayı hedefliyor.



Zirve yarışındaki en yakın takipçisi Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlamak isteyen Sivasspor, siyah-beyazlı ekibi yenerek sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisini de 13'e çıkarma peşinde.



İÇ SAHA KARNESİ



Bu sezonun ilk haftasında sahasında Kayserispor ile berabere kalan Sivasspor, daha sonra sırasıyla Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe, Galatasaray, Kocaelispor ve Eskişehirspor'u iç sahada mağlup etmeyi başardı.



Özellikle sahasında Fenerbahçe ve Galatasaray gibi üst düzey takımları yenerek dikkatleri üzerine çeken Yiğidolar, sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisini Ankaraspor karşısında aldığı beraberlikle noktaladı.



Şu anda ligde sahasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Sivasspor, evindeki maçlarda hem ofansif, hem de defansif anlamda başarılı bir futbol sergiledi.



Sahasında rakip filelere 23 gol atan Sivasspor, evinde sadece 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'a gol atma başarısı gösteremedi. İç sahada yaptığı maçlarda kalesinde sadece 5 gol gören Yiğidolar, sahasında sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Denizlispor, Hacettepe ve Ankaraspor takımlarına gol izni verdi.



Evinde yaptığı 12 maçta 32 puan toplayan Sivasspor, 13 maçta aynı puanı kazanan Beşiktaş ile birlikte iç saha puan durumuna göre ligin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.



GÖZLER GOLCÜLERE ÇEVRİLDİ



Kırmızı-beyazlı ekipte, zorlu maç öncesinde gözler golcüler Mehmet Yıldız, Pini Felix Balili, Herve Germain Tum ve Yannic Kamanan ile orta alanda forma giyen sürpriz golcüler Musa Aydın, Mohammed Ali Kurtuluş, Sezer Badur ve İbrahim Dağaşan'a çevrildi.



Forvet ve gole dönük orta alan oyuncularının yanı sıra özellikle duran toplarda savunmadan ileriye çıkarak gol atan sürpriz isimler de Sivasspor'un bu zorlu maçtaki gol ümidi olacak.



Ligde geride kalan 24 maçta 39 gol atan Sivasspor'da, atılan gollerin 13'ünde Mehmet Yıldız'ın imzası bulunuyor. Gol krallığı yarışında da iddialı olan milli oyuncu, Sivasspor'un Beşiktaş karşısındaki en önemli silahı olarak göze çarpıyor.



Sivasspor'da, atılan diğer 26 golün 5'inde Musa Aydın'ın, 5'inde Pini Felix Balili'nin, 4'ünde Herve Germain Tum'un, 3'ünde Yannick Kamanan'ın, 2'sinde Mohammed Ali Kurtuluş'un, 2'sinde Sezer Badur'un, 2'sinde Murat Sözgelmez'in imzası bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı ekibin diğer 3 golünü ise Abdurrahman Dereli, Fabio Alves Da Silva Bilica ve İbrahim Dağaşan kaydetti.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI İÇ SAHADA SİFTAH PEŞİNDE



Beşiktaş ile süper ligde 3'ü iç sahada olmak üzere 7 kez karşılaşan Sivasspor, deplasmanda 3 kez yendiği siyah-beyazlı ekibi sahasında yenme başarısı gösteremedi.



Sahasında son 3 sezonda Beşiktaş'a 3-1, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan Sivasspor, siyah-beyazlı ekiple iç sahada yapacağı 4. karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Beşiktaş'a karşı evindeki ilk galibiyetine imza atmak istiyor.



Sivasspor, daha önceki 3 sezonda İnönü Stadyumu'nda 1-0, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla 3 kez yendiği Beşiktaş ile bu sezonun ilk yarısında da İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.



KAPILAR BASINA VE ZİYARETÇİLERE KAPALI



Beşiktaş maçı hazırlıklarına 16 Mart Pazartesi günü başlayan, haftanın ilk 2 idmanını basına ve ziyaretçilere açık olarak gerçekleştiren lider Sivasspor, zorlu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde basına kapalı olarak sürdürüyor.



Sivasspor'da, zorlu maç öncesinde orta saha oyuncusu Onur Tuncer ile sol bek oyuncuları Faruk Bayar ve Hayrettin Yerlikaya'nın sakatlığı sürüyor.



İzmir'de bir süre önce dizinden geçirdiği ameliyatın ardından bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan Hayrettin ile diğer Faruk ve Onur'un Beşiktaş karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.



Sol bek oyuncuları Hayrettin ve Faruk'un yokluğunda teknik direktör Bülent Uygun'un son haftalarda olduğu gibi Beşiktaş maçında da bu mevkide yine Murat Sözgelmez'e şans vermesi bekleniyor.



Sarı kart cezası nedeniyle geçen haftaki Ankaragücü maçında forma giyemeyen sağ bek oyuncusu Abdurrahman Dereli, bu zorlu maçta takımındaki yerini alacak.

