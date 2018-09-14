Evinde tüfek ve tabancalarla yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde silahlarla yakalanan S.A., gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.A.\'nın ikametinde satışa hazır çok sayıda ruhsatsız tabanca, ateşli silah ve mühimmat olduğunu belirledi. Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği\'nden alınan arama ve el koyma kararının ardından şüphelinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, biri kurusıkı 4 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., ile ilgili soruşturma sürüyor.

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