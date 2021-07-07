Evinde suikasta uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse evinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Haiti First Lady'si Martine Moïse'nin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, kimliği belirlenemeyen bir grup gece saatlerinde Haiti Cumhurbaşkanı Moise'nin konutuna girdi. Moise, saldırganlar tarafından vurulup öldürülürken First Lady'nin de hastanede olduğu belirtildi.

Suikasti duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi.

Haiti'de 2018 yılından bu yana siyasi istikrarsızlıkla birlikte yolsuzlukla suçlanan Moïse'nin istifasını talep eden protestolar yaşanıyordu.

Göreve 2017'de başlayan Moise 2018'deki yapılamayan parlamento seçimlerinden bu yana ülkeyi kararnamelerle yönetiyor, ülkedeki muhalefet ise bu yönetime karşı çıkıyordu. Moise dört yılda yedi başbakan değiştirmişti. Üç aydır görevde olan Joseph'in de bu hafta görevden alınması bekleniyordu.