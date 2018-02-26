Evinde sobadan sızan gazdan öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da İlhan Yazıcıoğlu (21), evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yazıcıoğlu\'nun 2 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Kastamonu merkeze bağlı Halaçlı köyünde ailesi ile birlikte yaşayan İlhan Yazıcıoğlu\'nu, dün gece odasına giren ailesi, yerde yarı baygın halde buldu. Aile durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Yazıcıoğlu\'nu ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen İlhan Yazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 gün önce askerden geldiği belirtilen Yazıcıoğlu\'nun, 2 gün önce de doğum gününü kutladığı öğrenildi.



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