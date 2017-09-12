Evinde sahte paralarla yakalanıp, gözaltına alındı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda, 11 bin 650 liralık bölümü sahte, toplam 27 bin 200 liralık banknot ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.K.\'nin piyasaya sahte para sürdüğünü belirledi. Bunun üzerine bu sabah R.K.\'nin Sağlık Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 27 bin 200 lira tutarında banknot ele geçirildi. Ele geçirilen paralardan 11 bin 650 liralık bölümünün sahte olduğu anlaşıldı. R.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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