Evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayınca öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un merkez İlkadım İlçesi\'ndeki evinde silahlı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Serdal Göktaş kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, İlyasköy Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında oturan Serdal Göktaş, kanepede oturduğu sırada pencereden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Serdal Göktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak öldü. Göktaş\'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken polis olaya karıştığı öne sürülen 26 yaşındaki Y.Ş ile kardeşi 19 yaşındaki S.Ş.\'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.