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Evinde piton besleyen kişiye para cezası verildi

Kırıkkale'de evinde piton bulunduran kişiye 8 bin 692 lira ceza uygulanırken yılan hayvanat bahçesine teslim edildi

26 Kasım 2021 17:33

Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, B.M'nin evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı ihbarı üzerine, şüphelinin Ovacık Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada, bir metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

B.M'ye ise Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 8 bin 692 lira idari ceza uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

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