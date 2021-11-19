Evinde ölü bulunmuştu: Songül Değirmenci'yi birlikte olduğu erkek öldürmüş!

Samsun'un Bafra ilçesinde, evde ölü olarak bulunan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı Nami I. (57) yakalanarak adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dün öğleden sonra telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir kişiyi tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.'yı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

İddiaya göre, gözaltına alınan şüpheli, birlikte olduğu 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.