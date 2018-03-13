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Evinde ölü bulundu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli İsmail Hakkı Silahtaroğlu (63), evinde ölü bulundu

13 Mart 2018 18:10

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, emekli İsmail Hakkı Silahtaroğlu (63), evinde ölü bulundu. 
Şirinköy Mahallesi\'nde oturan Gölcük Tersanesi\'nden emekli İsmail Hakkı Silahtaroğlu\'ndan haber alamayan alt katta oturan oğlu, sabah saatlerinde yukarı çıktı. Eve girdiğinde, babasını yatağından hareketsiz bulan Silahtaroğlu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kalp ve solunum yetmezliği rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Silahtaroğlu\'nun yaşamını yitirdiğini saptadı. 
İsmail Hakkı Silahtaroğlu\'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapıldıktan sonra toprağa verilmesi için ailesine teslim edildi.

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