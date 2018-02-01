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Evinde ölü bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Bafra İlçesi’nde Burhan Balta isimli vatandaş evinde ölü bulundu

01 Şubat 2018 22:11

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Bafra İlçesi’nde Burhan Balta isimli vatandaş evinde ölü bulundu.
Olay Mevlana Mahallesi Sungurbey Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Burhan Balta\'dan yakınları bir süre haber alamayınca eve geldi. Eve giren yakınları Balta’yı yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekibi Balta’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet hastanesi morguna götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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