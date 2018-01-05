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Evinde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'nde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan işçi emeklisi Tuncay Apa (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu

05 Ocak 2018 16:38

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi\'nde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan işçi emeklisi Tuncay Apa (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Apa Mahallesi\'nde yaşayan Tuncay Apa\'dan 3 gündür haber aylamayan yakınları, dün kontrol etmek için evine gitti. Saat 21.00\'de eve giren Apa\'nın çocukları, babalarının cesedini buldu. Olay yerine jandarma ve ambulans çağrıldı. Acil Sağlık ekipleri, Apa\'nın 3 gün önce öldüğünü tespit etti. Apa\'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Apa\'nın fazla miktarda ilaç içmiş olabileceği belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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