Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, 37 yaşındaki Ali Lütfi Dinçsoy, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İstiklal Mahallesi, Altınbaş Sokak\'ta yalnız yaşayan, çevresinde köpek sevgisiyle tanınan Ali Lütfi Dinçsoy\'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, balkon kapasından girdikleri zemin kattaki evde Dinçsoy\'un cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda henhangi bir darp ve kesici alet yarasına rastlanmayan Dinçsoy\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Dinçsoy\'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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