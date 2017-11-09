T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde ölü bulundu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 37 yaşındaki Ali Lütfi Dinçsoy, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

09 Kasım 2017 21:43

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, 37 yaşındaki Ali Lütfi Dinçsoy, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
 İstiklal Mahallesi, Altınbaş Sokak\'ta yalnız yaşayan, çevresinde köpek sevgisiyle tanınan Ali Lütfi Dinçsoy\'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, balkon kapasından girdikleri zemin kattaki evde Dinçsoy\'un cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda henhangi bir darp ve kesici alet yarasına rastlanmayan Dinçsoy\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Polis, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Dinçsoy\'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHATurgutluAli Lütfi DinçsoyMahallesi Altınbaş SokakDinçsoyAdli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24