Evinde kenevir yetiştiren zanlıdan savunma: Şeker hastasıyım, kaynatıp içiyorum, hastalığıma iyi geliyor

Adana'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 59 yaşındaki Zekayi Ç, "Şeker hastasıyım. Kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" diyerek, kendini savundu.

Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı.



Adrese düzenlenen baskında 257 kök hint keneviri ele geçirilirken, yapılan aramada, hassas terazi ve çamaşır ipinde kurutulmuş halde uyuşturucuya da el konuldu.

"Kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim"

Gözaltına alınan Zekayi Ç. "Şeker hastalığıma çare ararken 6 ay önce çalıştığım yerde hint kenevirinin hastalığıma iyi geldiğini Suriyeli arkadaşımdan öğrendim. O günden sonra evimin bahçesi ektim. Daha sonra kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dedi.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (İHA)