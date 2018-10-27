T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde kendini astı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Ferhat A

27 Ekim 2018 21:16

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde Ferhat A. (46), evinde intihar etti.
Altay Mahallesi Selçuk Sokak\'taki bir evde oturan Ferhat A., bilinmeyen bir nedenle kendisini asarak yaşamına son verdi. Ferhat A.\'nın cesedini bugün saat 14.30 sıralarında kayınbiraderi buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ferhat A.\'nın cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için Manisa Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanTURGUTLU Manisa DHA MANİSA TurgutluFerhatAltay Mahallesi Selçuk SokakAdli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24