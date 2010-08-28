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Dünya

Evinde kaplan besliyor!

Güney Afrika'da yaşayan bir adam kaplanı elleriyle besliyor,ona süt içiriyor.

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'nın Pretoria şehri yakınlarında yaşayan bir adam kedi besler gibi bengal kaplanı besliyor.


Korkusuz adam,bebekken alıp büyüttüğü kaplanı,büyümesine rağmen elleriyle besliyor,kimi zaman kaplan'a şaka yaparken pençelerine maruz kalabiliyor ama adam bu durumdan çok memnun gözüküyor. 


Goosey Fernandes ismindeki bu kişi kaplan'ı çok sevdiğini ve şimdiye kadar kendisine bir zarar vermediğini söylüyor.

Panjo isimli kaplan ise kendisine bazen bir köpeği bazen de bir kuşu arkadaş olarak edinebiliyor. 

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