Evinde kaplan besliyor!

T24

Korkusuz adam,bebekken alıp büyüttüğü kaplanı,büyümesine rağmen elleriyle besliyor,kimi zaman kaplan'a şaka yaparken pençelerine maruz kalabiliyor ama adam bu durumdan çok memnun gözüküyor.Goosey Fernandes ismindeki bu kişi kaplan'ı çok sevdiğini ve şimdiye kadar kendisine bir zarar vermediğini söylüyor.Panjo isimli kaplan ise kendisine bazen bir köpeği bazen de bir kuşu arkadaş olarak edinebiliyor.