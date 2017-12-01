Evinde kalp krizinden öldü, 4 gün sonra bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesi Süller mahallesinde, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Adnan Bal (53), evinde ölü bulundu.

Süller mahallesinde yalnız yaşayan Adnan Bal\'ı bir süredir görmeyen yakınları, önce şehir dışına çıktığını sandı. Ardından cep telefonunu arayan yakınları, ulaşamayınca, mahalleyi kontrol etti. Son olarak dün evini kontrol eden yakınları, Bal\'ın cesedini buldu. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, Bal\'ın kalp krizinde öldüğünü belirledi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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